Встиг подзвонити в поліцію: чоловіка на Житомирщині знайшли вбитим у нього ж вдома
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Житомирщині двоє нападників увірвалися до будинку жителя села Сингаї. Чоловік встиг зателефонувати в поліцію, але коли правоохоронці приїхали на виклик, знайшли лише мертвого чоловіка. Про це повідомили в ГУНП у Житомирській області, передає УНН.
Подія сталася 14 квітня в одному із сіл Коростенського району.
“На світанку 14 квітня на спецлінію "102“ зателефонував чоловік і повідомив, що за названою ним адресою у селі Сингаї знайомий вибиває вікна будинку. Вже на місці події правоохоронці виявили у веранді тіло мертвого чоловіка та встановили, що загиблий — 51-річний господар помешкання. Під час огляду його тіла були виявлені травми голови. Причину смерті наразі встановлюють фахівці судово-медичної експертизи”, — повідомили у поліції.
Правоохоронці також розповіли, що загиблий чоловік проживав сам у будинку на околиці села. У поліцію про непроханих гостей він також повідомив особисто.
Причетних до злочину встановили та затримали. Ними виявилися жителі Коростеня віком 26-ти та 39-ти років. Поліцейські затримали чоловіків у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Про обох відомо, що раніше вони вже мали проблеми із законом. А один із них і нині є фігурантом кримінального провадження за фактом розбійного нападу на коростенця у березні цього року.
Під час їх перевірки правоохоронці отримали обґрунтовані докази про їх причетність до смерті чоловіка. У них вилучили речі з будинку загиблого.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За позбавлення життя людини затриманим може загрожувати до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, контрактника з Житомирщини арештували за побиття до смерті товариша по службі на навчаннях.