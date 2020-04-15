Встиг подзвонити в поліцію: чоловіка на Житомирщині знайшли вбитим у нього ж вдома

ЖИТОМИР-КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Житомирщині двоє нападників увірвалися до будинку жителя села Сингаї. Чоловік встиг зателефонувати в поліцію, але коли правоохоронці приїхали на виклик, знайшли лише мертвого чоловіка. Про це повідомили в ГУНП у Житомирській області, передає УНН.