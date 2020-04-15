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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Успел позвонить в полицию: мужчину в Житомирской области нашли убитым у него же дома

Успел позвонить в полицию: мужчину в Житомирской области нашли убитым у него же дома

Киев  •  УНН

 • 18730 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Житомирской области двое нападавших ворвались в дом жителя села Сингаи. Мужчина успел позвонить в полицию, но когда правоохранители приехали на вызов, нашли только мертвого мужчину. Об этом сообщили в ГУНП в Житомирской области, передает УНН.

Инцидент произошел 14 апреля в одном из сел Коростенского района.

"На рассвете 14 апреля на спецлинию "102" позвонил мужчина и сообщил, что по названному им адресу в селе Сингаи знакомый выбивает окна дома. Уже на месте происшествия правоохранители обнаружили на веранде тело мертвого мужчины и установили, что погибший - 51-летний хозяин дома. При осмотре его тела были обнаружены травмы головы. Причину смерти сейчас устанавливают специалисты судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в полиции.

Правоохранители также рассказали, что погибший мужчина проживал один в доме на окраине села. В полицию о незваных гостях он также сообщил лично.

Причастных к преступлению установили и задержали. Ими оказались жители Коростеня в возрасте 26-ти и 39-ти лет. Полицейские задержали мужчин в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины. Оних известно, что ранее они уже имели проблемы с законом. А один из них и сейчас является фигурантом уголовного производства по факту разбойного нападения на коростенца в марте этого года.

Во время их проверки правоохранители получили обоснованные доказательства их причастности к смерти мужчины. У них изъяли вещи из дома погибшего.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За лишение жизни человека задержанным может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, контрактника с Житомирской области арестовали за избиение до смерти сослуживца на учениях.

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