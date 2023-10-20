Всеукраїнського перепису перепису населення у 2023-му році не буде: чому
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Кабмін вирішив відмінити проведення Всеукраїнського перепису населення 2023 року і визнав не чинним своє розпорядження. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
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"Визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 09.12.2020 N 1542 «Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення», - написав Мельничук.
За його словами, доручено Державній службі статистики після припинення чи скасування воєнного стану в Україні внести пропозицію щодо проведення Всеукраїнського перепису населення.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що Кабмін планує визначитися щодо проведення у 2023 році перепису населення.
На початку 2020 року тодішній міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет представив результати оцінки чисельності населення України. За результатами, кількість наявного населення України становила 37,289 млн осіб.