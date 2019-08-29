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ВР звільнила попередній склад Кабінету міністрів України

ВР звільнила попередній склад Кабінету міністрів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. На засіданні парламенту нардепи звільнили членів колишнього Кабінету міністрів України, передає кореспондент УНН.

Так, з посад членів Кабінету Міністрів України звільнили: Володимира Гройсмана, Степана Кубіва, Генадія Зубка, В'ячеслава Кириленка, Володимира Кістіона, Іванну Климпуш-Цинцадзе, Павла Розенка, Арсена Авакова, Лілію Гриневич, Оксану Маркарову, Ігоря Жданова, Павла Клімкіна, Ігоря Насалика, Євгена Нищука, Володимира Омеляна, Павла Петренка, Степана Полторака, Андрія Реву, Олександра Саєнка, Остапа Семерака, Юрія Стеця, Ірину Фріз, Вадима Черниша.

Рішення про звільненн підтримало 372 депутати.

Нагадаємо, Верховна Рада припинила повноваження народних депутатів, яких було призначено членами Кабінету міністрів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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