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ВР ухвалила законопроект про детінізацію операцій з металобрухтом

ВР ухвалила законопроект про детінізацію операцій з металобрухтом

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом. Відповідне рішення підтримали 237 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект Закону №2426 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом передбачає детінізацію ринку металургійної сировини шляхом усунення неузгодженостей та недоліків положень законодавства щодо операцій з металобрухтом, які створюють неприпустимі умови для легального ведення господарської діяльності.

Законопроектом пропонується внести ряд змін до чинних нормативно-правових актів, що забезпечить спрощення ведення господарської діяльності в даній сфері. Переважна більшість положень законопроекту спрямовані на лібералізацію умов провадження діяльності суб’єктів господарювання і зняття неефективних регуляторних обмежень.

Документ вдосконалює регулювання діяльності учасників ринку металобрухту шляхом спрощення порядку здійснення операцій з металобрухтом, зменшення необґрунтованих вимог до суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, та вимог до оформлення операцій з металобрухтом.

На думку авторів законопроекту, законопроект в цілому спрямований на досягнення прозорості в господарській діяльності суб’єктів операцій з металобрухтом, вирішує окремі важливі питання дерегуляції такого виду господарської діяльності як заготівля металобрухту та сприяє масштабній детінізації цієї індустрії.

Як повідомляв УНН, парламентарі ухвалили за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом.

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