Рада підтримала посилення відповідальності бізнесу за неналежне запобігання COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили за основу законопроект про внесення змін до законодавства щодо запобігання поширенню COVID-19, яким передбачили штраф для бізнесу за неналежне запобігання хворобі. Відповідне рішення підтримали 251 народний депутат України, передає кореспондент УНН.

Проект Закону № 3890 про внесення змін до ЗУ “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби передбачає відповідальність підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство. А саме здійснили пропуск, допуск особи в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, або не вжили заходів щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.

За такі дії передбачається штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв УНН раніше, Комітет з питань антикорупційної політики визнав такою, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства норму законопроекта № 3890 щодо посилення відповідальності бізнесу за невжиття заходів у запобіганні поширення COVID-19.

Українські Національні Новини

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