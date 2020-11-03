Рада поддержала усиление ответственности бизнеса за ненадлежащее предотвращение COVID-19

Проект Закона № 3890 о внесении изменений в ЗУ “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения” по предотвращению распространения коронавирусной болезни предусматривает ответственность предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, нарушивших санитарное законодательство. А именно осуществили пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или не приняли мер по пребыванию лица в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.

За такие действия предусматривается штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНН ранее, Комитет по вопросам антикоррупционной политики признал такой, что не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства норму законопроекта № 3890 об усилении ответственности бизнеса за непринятие мер в предотвращении распространения COVID-19.