Впродовж минулого року сталось понад 2,2 тис. ДТП за участю мотоциклістів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Впродовж минулого 2018 року сталось понад 2,2 тис. ДТП за участю мотоциклістів, у яких загинуло 228 людей. Про це повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України у відповідь на журналістський запит УНН.
"Відповідно до даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" за 2018 рік сталося 2276 ДТП за участю мотоциклістів, у яких загинуло 228 осіб", - повідомили у відомстві.
Водночас там зазначили, що у цих ДТП травмувалось 1726 людини.
Також у Національній поліції України додали, що у 2017 році ДТП за участю мотоциклістів було на 46 менше, тоді було зареєстровано 2228 ДТП.
Як повідомляв УНН, суд відмовився випустити з-під варти водія, який влаштував масштабну смертельну ДТП у Києві.