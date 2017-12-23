Впродовж доби окупанти тричі провокували сили АТО - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Російсько-терористичні війська цинічно порушують новорічно-різдвяне перемир’я, яке почало діяти від початку цієї доби, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Впродовж сьогоднішнього дня окупанти уже тричі провокували сили АТО на вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.
На луганському напрямку противник з міномету калібру 82-мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших оборонних укріпленнях довкола Луганського, що на Світлодарські дузі. У цьому ж районі наших оборонців обстрілював ворожий снайпер.
На донецькому напрямку загарбники порушували перемир’я з кулеметів поблизу Авдіївки, а зі стрілецької зброї неподалік Лебединського.
Нагадаємо, бойовики дотримувалися перемир'я орієнтовно до 11:30, після російсько-терористичні війська здійснили обстріл в бік позицій збройних сил України у районі населеного пункту Луганське.