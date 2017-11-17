Вперше в світі провели успішну "пересадку" голови трупу

На прес-конференції у Відні в п'ятницю вранці італійський хірург Серджіо Канаверо, директор Туринської групи вдосконаленою нейромодуляції, оголосив, що команда з Харбіну медичного університету "здійснила першу пересадку голови людини" і сказала, що операція на живій людині "невідворотна".

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Професор Канаверо сказав: "Перша людська трансплантація на людських трупах була зроблена. Повний етап обміну між мертвими донорами мозку є наступним етапом".