Вперше в світі провели успішну "пересадку" голови трупу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Перша в світі пересадка голови людини була проведена на трупі в Китаї, після 18-годинної операції італійський хірург Серджіо Канаверо заявив, що йому вдалося успішно відновити хребет, нерви і кровоносні судини, передає УНН з посиланням на Тelegraph.
На прес-конференції у Відні в п'ятницю вранці італійський хірург Серджіо Канаверо, директор Туринської групи вдосконаленою нейромодуляції, оголосив, що команда з Харбіну медичного університету "здійснила першу пересадку голови людини" і сказала, що операція на живій людині "невідворотна".
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Професор Канаверо сказав: "Перша людська трансплантація на людських трупах була зроблена. Повний етап обміну між мертвими донорами мозку є наступним етапом".