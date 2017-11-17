Впервые в мире провели успешную "пересадку" головы трупу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Первая в мире пересадка головы человека была проведена на трупе в Китае, после 18-часовой операции итальянский хирург Серджио Канаверо заявил, что ему удалось успешно восстановить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды, передает УНН со ссылкой на Тelegraph.
На пресс-конференции в Вене в пятницу утром итальянский хирург Серджио Канаверо, директор Туринской группы усовершенствованной нейромодуляции, объявил, что команда из Харбинского медицинского университета “осуществила первую пересадку головы человека” и сказала, что операция на живом человеке “неотвратима”.
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Профессор Канаверо сказал: “Первая человеческая трансплантация на человеческих трупах была сделана. Полный этап обмена между мертвыми донорами мозга является следующим этапом”.