Впервые в мире провели успешную "пересадку" головы трупу

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 24514 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 78107 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 79390 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 97071 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 98737 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 74560 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101469 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101252 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 136261 просмотра

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Впервые в мире провели успешную "пересадку" головы трупу

Впервые в мире провели успешную "пересадку" головы трупу

Киев  •  УНН

 • 94124 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Первая в мире пересадка головы человека была проведена на трупе в Китае, после 18-часовой операции итальянский хирург Серджио Канаверо заявил, что ему удалось успешно восстановить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды, передает УНН со ссылкой на Тelegraph.

На пресс-конференции в Вене в пятницу утром итальянский хирург Серджио Канаверо, директор Туринской группы усовершенствованной нейромодуляции, объявил, что команда из Харбинского медицинского университета “осуществила первую пересадку головы человека” и сказала, что операция на живом человеке “неотвратима”.

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Профессор Канаверо сказал: “Первая человеческая трансплантация на человеческих трупах была сделана. Полный этап обмена между мертвыми донорами  мозга является следующим этапом”.

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