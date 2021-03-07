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Вперше після банкрутства: ФК "Рейнджерс" став чемпіоном Шотландії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. ФК "Рейнджерс" вперше за останні десять років став чемпіоном Шотландії із футболу, передає УНН з посиланням на сайт клубу.

Деталі

Завдяки черговій втраті очок “Селтіка”, який зіграв внічию з “Данді Юнайтед”, “Рейнджерс” забезпечили собі золоті медалі внутрішньої першості країни — 88 очок у “Рейнджерс” проти 68 у “кельтів”.

За 32 тури команда Джеррарда не потерпіла жодної поразки, вигравши 28 матчів при 4 нічиїх.

Команда під керівництвом Джеррарда вперше за 10 років стала першою в шотландському чемпіонаті. “Рейнджерс” пережили банкрутство влітку 2012 року і тільки в сезоні 2016-17 повернулися в елітний чемпіонат країни.

Довідка

Даний тріумф “Рейнджерса” в чемпіонаті Шотландії став 55-м за всю історію — рекорд турніру.

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