Вперше після банкрутства: ФК "Рейнджерс" став чемпіоном Шотландії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. ФК "Рейнджерс" вперше за останні десять років став чемпіоном Шотландії із футболу, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
Завдяки черговій втраті очок “Селтіка”, який зіграв внічию з “Данді Юнайтед”, “Рейнджерс” забезпечили собі золоті медалі внутрішньої першості країни — 88 очок у “Рейнджерс” проти 68 у “кельтів”.
За 32 тури команда Джеррарда не потерпіла жодної поразки, вигравши 28 матчів при 4 нічиїх.
Команда під керівництвом Джеррарда вперше за 10 років стала першою в шотландському чемпіонаті. “Рейнджерс” пережили банкрутство влітку 2012 року і тільки в сезоні 2016-17 повернулися в елітний чемпіонат країни.
Довідка
Даний тріумф “Рейнджерса” в чемпіонаті Шотландії став 55-м за всю історію — рекорд турніру.