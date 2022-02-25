Востаннє Київ бомбили 41-го: Кулеба закликав світ зупинити Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Востаннє Київ бомбили в 1941 році, коли на місто напала фашистська Німеччина. Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter, пише УНН.
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“Жахливі російські ракетні удари по Києву. Востаннє подібне траплялося з нашою столицею в 1941 році, коли на неї напала фашистська Німеччина. Україна перемогла це зло і переможе це. Зупиніть Путіна. Ізолюйте Росію. Порвіть всі зв'язки. Виженіть Росію звідусіль", - закликав міністр.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіном, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України.
На всій території України ввели воєнний стан.