Ворог за добу обстріляв 15 населених пунктів Донеччини: семеро поранених
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, пошкодивши будівлі, інфраструктуру та поранивши 7 осіб.
російські війська за добу 15 разів обстріляли населені пункти в Донецькій області, пошкодивши будівлі та інфраструктуру та поранивши сімох людей. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За даними ОВА, росіяни за добу обстріляли три райони Донеччини:
- Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Зоряне і Єлизаветівка. У Курахівській громаді пошкоджено підприємство у Новоселидівці, обстріляні Курахове, Курахівка, Гостре і Гірник. У Покровську поранено 2 людини. Пошкоджено підприємство у Галицинівці Новогродівської громади.
- Краматорський район. У Лиманській громаді під вогнем опинились Терни, Ямполівка і Зарічне. У Миколаївській громаді рф обстріляла промзону. У Костянтинівці поранені 5 людей, пошкоджені 16 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі і 2 інфраструктурні об'єкти.
- Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку пошкоджено 4 будинки і адмінбудівлю, ще 1 будинок пошкоджено у Щербинівці.
Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 94 людини, у тому числі 11 дітей
Доповнення
Російські війська скинули напередодні пізно ввечері на житловий квартал у Костянтинівці у Донецькій області КАБ-500, п'ятеро цивільних дістали поранення.