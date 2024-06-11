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Ворог за добу обстріляв 15 населених пунктів Донеччини: семеро поранених

Київ • УНН

 • 17747 перегляди

Російські війська обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, пошкодивши будівлі, інфраструктуру та поранивши 7 осіб.

російські війська за добу 15 разів обстріляли населені пункти в Донецькій області, пошкодивши будівлі та інфраструктуру та поранивши сімох людей. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН

За даними ОВА, росіяни за добу обстріляли три райони Донеччини: 

  • Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Зоряне і Єлизаветівка. У Курахівській громаді пошкоджено підприємство у Новоселидівці, обстріляні Курахове, Курахівка, Гостре і Гірник. У Покровську поранено 2 людини. Пошкоджено підприємство у Галицинівці Новогродівської громади.
  • Краматорський район. У Лиманській громаді під вогнем опинились Терни, Ямполівка і Зарічне. У Миколаївській громаді рф обстріляла промзону. У Костянтинівці поранені 5 людей, пошкоджені 16 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі і 2 інфраструктурні об'єкти.
  • Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку пошкоджено 4 будинки і адмінбудівлю, ще 1 будинок пошкоджено у Щербинівці.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 94 людини, у тому числі 11 дітей

- розповів Філашкін.

Доповнення

Російські війська скинули напередодні пізно ввечері на житловий квартал у Костянтинівці у Донецькій області КАБ-500, п'ятеро цивільних дістали поранення. 

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