Враг за сутки обстрелял 15 населенных пунктов Донецкой области: семеро раненых

российские войска за сутки 15 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой области, повредив здания и инфраструктуру и ранив семерых человек. Об этом во вторник сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

По данным ОВА, россияне за сутки обстреляли три района Донецкой области:

Покровский район. В Марьинской общине из артиллерии обстреляны Зоряное и Елизаветовка. В Кураховской общине повреждено предприятие в Новоселидовке, обстреляны Курахово, Кураховка, Острое и Горняк. В Покровске ранены 2 человека. Повреждено предприятие в Галициновке Новогродовской общины.

В Марьинской общине из артиллерии обстреляны Зоряное и Елизаветовка. В Кураховской общине повреждено предприятие в Новоселидовке, обстреляны Курахово, Кураховка, Острое и Горняк. В Покровске ранены 2 человека. Повреждено предприятие в Галициновке Новогродовской общины. Краматорский район. В Лиманской общине под огнем оказались Терны, Ямполовка и Заречное. В Николаевской общине рф обстреляла промзону. В Константиновке ранены 5 человек, повреждены 16 многоэтажек, 2 админздания и 2 инфраструктурные объекты.



В Лиманской общине под огнем оказались Терны, Ямполовка и Заречное. В Николаевской общине рф обстреляла промзону. В Константиновке ранены 5 человек, повреждены 16 многоэтажек, 2 админздания и 2 инфраструктурные объекты. Бахмутский район. Во Временноярской общине повреждены 6 частных домов и 2 многоэтажки. В Торецке повреждены 4 дома и админздание, еще 1 дом поврежден в Щербиновке.



Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 94 человека, в том числе 11 детей - рассказал Филашкин.

Дополнение

Российские войска сбросили накануне поздно вечером на жилой квартал в Константиновке в Донецкой области КАБ-500, пятеро гражданских получили ранения.