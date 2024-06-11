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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг за сутки обстрелял 15 населенных пунктов Донецкой области: семеро раненых

Враг за сутки обстрелял 15 населенных пунктов Донецкой области: семеро раненых

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 06:56  •  5400 просмотра

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Российские войска обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области, повредив здания, инфраструктуру и ранив 7 человек.

российские войска за сутки 15 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой области, повредив здания и инфраструктуру и ранив семерых человек. Об этом во вторник сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН

По данным ОВА, россияне за сутки обстреляли три района Донецкой области: 

  • Покровский район. В Марьинской общине из артиллерии обстреляны Зоряное и Елизаветовка. В Кураховской общине повреждено предприятие в Новоселидовке, обстреляны Курахово, Кураховка, Острое и Горняк. В Покровске ранены 2 человека. Повреждено предприятие в Галициновке Новогродовской общины.
  • Краматорский район. В Лиманской общине под огнем оказались Терны, Ямполовка и Заречное. В Николаевской общине рф обстреляла промзону. В Константиновке ранены 5 человек, повреждены 16 многоэтажек, 2 админздания и 2 инфраструктурные объекты.
  • Бахмутский район. Во Временноярской общине повреждены 6 частных домов и 2 многоэтажки. В Торецке повреждены 4 дома и админздание, еще 1 дом поврежден в Щербиновке.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 94 человека, в том числе 11 детей

- рассказал Филашкин.

Дополнение

Российские войска сбросили накануне поздно вечером на жилой квартал в Константиновке в Донецкой области КАБ-500, пятеро гражданских получили ранения. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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