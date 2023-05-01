Ворог вдень обстріляв Кучерівку та Вовчанськ на Харківщині: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Російські окупанти вдень обстріляли сьогодні обстріляли селище Кучерівка та місто Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок ударів у Вовчанську поранено 57-річного чоловіка, у Кучерівці – 65-річного цивільного. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.
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“Внаслідок обстрілу Кучерівки поранення отримав цивільний чоловік 65 років. У Вовчанську було поранено 57-річного чоловіка. Обох госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Крім того, у Куп’янському районі обстрілами пошкоджено щонайменше три приватні будинки та господарчі споруди”, – додав голова ОВА.
Доповнення
Російські окупанти минулої доби обстріляли з РСЗВ "Град" Куп'янськ на Харківщині, у результаті пошкоджено будівлі медичного закладу, знищено службовий автомобіль медиків. Також пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та 5-поверховий житловий будинок.