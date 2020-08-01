ВООЗ зафіксувала новий рекорд за кількістю випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зареєструвала за останню добу 292 527 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Про це свідчать дані на сайті організації, передає УНН. Це найвищий добовий приріст з початку пандемії.
Попередній рекорд був зафіксований 25 липня, тоді за добу, за даними ВООЗ, було виявлено понад 286 тис. інфікованих.
Всього з початку пандемії, згідно з інформацією організації, кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 сягнула 17,1 млн, кількість жертв становить 668 910 людей, а за добу померло 6812 осіб. За даними університету Джонса Хопкінса (оновлюються в реальному часі), заразилися 17,42 млн осіб, померли 675 545.
Так, 27 липня глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявив, що за останні шість тижнів кількість виявлених випадків інфікування в світі приблизно подвоїлася. Він зазначив, що пандемія коронавірусу продовжує набирати обертів. ВООЗ збирається скликати надзвичайний комітет для перегляду оцінки ситуації з коронавірусною інфекцією, додав Гебрейесус.
Пізніше глава ВООЗ пов’язав різке зростання числа заражених коронавірусом в ряді країн з безпечністю молоді та недотриманням заходів захисту. “Ми говорили це раніше і скажемо ще раз: молоді люди не є непереможними. Молоді люди можуть бути заражені, молоді люди можуть померти і молоді люди можуть передавати вірус іншим”, — сказав він.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 69 884 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1693 — летальні. Кабмін України продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.