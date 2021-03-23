ВООЗ: у світі за добу виявили понад 455 тис. випадків зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у світі перевищила 122,99 млн, збільшившись за добу більш ніж на 455 тис. Згідно з опублікованими в понеділок даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла більш ніж на 7,2 тис., перевищивши 2,71 млн, передає УНН.
Загальна ситуація у світі
Станом на вечір 22 березня до ВООЗ надійшла інформація про 122 992 844 інфікованих і 2 711 071 померлого. Кількість інфікованих збільшилася на 455 964, померлих — на 7 291.
Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.
Деталі
Більше 41% випадків інфікування, повідомлення про які надійшли до ВООЗ за минулу добу, доводиться на Північну і Південну Америку (189 752), на другому місці — Європа (158 026), на третьому — Південно-Східна Азія (54 164).
Найбільше підтверджених випадків зараження зареєстровано в США — 29 497 998. Далі йдуть Бразилія (11 950 459), Індія (11 646 081), Росія (4 466 153), Великобританія (4 296 587), Франція (4 211 410), Італія (3 376 376), Іспанія (3 206 116), Туреччина (3 013 122), Німеччина (2 667 225), Колумбія (2 331 187) і Аргентина (2 241 739).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 554 256 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 30 098 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.