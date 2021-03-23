ВОЗ: в мире за сутки обнаружили более 455 тыс. случаев заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 122,99 млн, увеличившись за сутки более чем на 455 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных случаев возросло более чем на 7,2 тыс., превысив 2,71 млн, передает УНН.
Общая ситуация в мире
По состоянию на вечер 22 марта в ВОЗ поступила информация про 122 992 844 инфицированных и 2 711 071 умершего. Количество инфицированных увеличилось на 455 964, умерших — на 7291.
Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемых государствами.
Детали
Более 41% случаев инфицирования, сообщение о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (189 752), на втором месте — Европа (158 026), на третьем — Юго-Восточная Азия (54 164).
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 29 497 998. Далее следуют Бразилия (11 950 459), Индия (11 646 081), Россия (4 466 153), Великобритания (4 296 587), Франция (4 211 410), Италия (3 376 376), Испания (3 206 116), Турция (3 013 122), Германия (2 667 225), Колумбия (2 331 187) и Аргентина (2 241 739).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 554 256 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 30 098 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.