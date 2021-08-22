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Волейбол: збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи

Київ • УНН

 • 17583 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. У матчі третього туру групи D чемпіонату Європи з волейболу серед жіночих національних команд, збірна України перемогла Фінляндію, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Що відомо

Українки перемогли у чотирьох партіях - 25:19, 25:23, 26:28, 25:22.

Деталі

Після двох поразок від фаворитів (від команд Нідерландів та Туреччини) підопічні Володимира Орлова зобов'язані були перемагати фінів для продовження боротьби за вихід в плей-офф. Майже у кожній партії відбувалася запекла боротьба, окрім першої, в якій українкам не було рівних.

Примітно, що пізніше в групі D пройде ще один матч, в якому зіграють Румунія і Швеція.

Доповнення

Наразі українська команда із 3-ма балами піднялася на третій рядок із 6-ти команд. До наступного етапу пройдуть чотири найсильніші збірні з кожної групи.

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