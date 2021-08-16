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"Водії безкарно паркуються на тротуарах": робота інспекторів у Києві паралізована через підозри керівництву

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру керівництву і низці працівників Інспекції з паркування, підпорядкованої Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА. На тлі цього роботу інспекції паралізовано, повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі.

Чиновник зазначив, що розслідування стосується подій 2019-2020 років.

Цитата:

“Мене поінформовано, що наразі Інспекція обезголовлена і практично паралізована. Сервери і робочі станції Інспекції вилучені. Евакуація автомобілів, які суттєво перешкоджають дорожньому руху, не здійснюється. Водії безкарно паркуються на тротуарах і смугах громадського транспорту”, — зауважив заступник голови КМДА.

Деталі

За його словами, згідно з відкритими слідством документами, Національна поліція України перевіряє факти нібито перевищення службового становища керівництвом Інспекції у 2019-2020 роках.

“... необхідно якнайшвидше відновити діяльність Інспекції. Хаос на вулицях, безлад на в’їздах у лікарні, запарковані смуги громадського транспорту і анархія на пішохідних переходах — неприпустимі”, — вказав при цьому Усов.

Про справу

13 серпня співробітники Головного слідчого управління Нацполіції провели обшуки у приміщеннях КП “Київтранспарксервіс”, Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та приміщеннях компаній, які надають послуги з евакуації.

16 серпня в Офісі Генпрокурора повідомили, що “викрито стійке злочинне об’єднання, до складу якого входили службові особи виконавчого органу Київської міськради (КМДА) за фактом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України)”. “На даний час повідомлено про підозру п’яти службовим особам КМДА та двом керівникам приватних юридичних осіб”, — відзначили у прокуратурі.

За даними слідства, “один із керівників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, залучивши керівництво управління (інспекції) з паркування та підлеглих інспекторів, запровадив схему незаконного збагачення шляхом безпідставної евакуації припаркованих транспортних засобів з вулиць столиці на штраф-майданчики". Автомобілі власники могли забрати лише після оплати “штрафів”, сума яких була вдвічі більшою за офіційну, зауважили в ОГП.

До цієї схеми, вказали у прокуратурі, було залучено керівників приватних служб, які займаються евакуацією транспортних засобів у Києві.

"Щоденно члени організованої групи мали складати 300 актів, на підставі яких приватні служби евакуювали транспортні засоби. Щоб виконувати “денний план”, вони вдавалися до хитрощів — біля припаркованого автомобіля встановлювали знак “Дорожні роботи”, - розповіли у прокуратурі.

За результатами проведення понад 30 санкціонованих обшуків, повідомили в ОГП, було виявлено і вилучено документи, носії інформації, засоби зв’язку, грошові кошти та інші речові докази. За місцем проживання осіб виявлено значну кількість актів огляду та тимчасового затримання транспортних засобів.

У КМДА заявили, що такі масові обшуки вважають “політичною акцією і системним тиском на міську владу з метою її дискредитації”.

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