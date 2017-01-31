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Водій легковика збив на смерть пішохода на Львівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. На автодорозі “Львів — Рава — Руська” водій автомобіля “Вольсваген Пассат В-5” наїхав на пішохода та зник, від отриманих травм постраждалий загинув на місці події. Про це УНН повідомили в прес-службі Львівської ОДА.

ДТП сталася 30 січня о 05:55 год. на автодорозі “Львів — Рава — Руська”, 5 км. в сторону м. Жовква.

Вводій автомобіля “Вольсваген Пассат В-5”, 1987 року народження, житель с. Городжів Жовківського району, здійснив наїзд на пішохода, 1953 року народження, жителя с.Пили Жовківського району.

Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці події. Тіло загиблого доправлено до моргу Жовківської центральної районної лікарні.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені. Причини події — зʼясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

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