Водитель легковушки сбил насмерть пешехода во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. На автодороге "Львов - Рава - Русская" водитель автомобиля "Вольсваген Пассат В-5" наехал на пешехода и скрылся, от полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.
ДТП произошло 30 января в 5:55 ч. на автодороге "Львов - Рава - Русская", 5 км. в сторону г. Жовква.
Водитель автомобиля "Вольсваген Пассат В-5", 1987 года рождения, житель с. Городжев Жовкивского района, совершил наезд на пешехода, 1953 года рождения, жителя с.Пилы Жовковского района.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Тело погибшего доставлено в морг Жовкивской центральной районной больницы.
Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия, не обнаружены. Причины происшествия - выясняются. Проводится доследственная проверка.