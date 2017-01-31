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Водитель легковушки сбил насмерть пешехода во Львовской области

Киев • УНН

 • 6962 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. На автодороге "Львов - Рава - Русская" водитель автомобиля "Вольсваген Пассат В-5" наехал на пешехода и скрылся, от полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

ДТП произошло 30 января в 5:55 ч. на автодороге "Львов - Рава - Русская", 5 км. в сторону г. Жовква.

Водитель автомобиля "Вольсваген Пассат В-5", 1987 года рождения, житель с. Городжев Жовкивского района, совершил наезд на пешехода, 1953 года рождения, жителя с.Пилы Жовковского района.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Тело погибшего доставлено в морг Жовкивской центральной районной больницы.

Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия, не обнаружены. Причины происшествия - выясняются. Проводится доследственная проверка.

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