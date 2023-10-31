Внаслідок війни Ізраїлю та ХАМАС загинув 31 журналіст, ще 9 - пропали без вісті або затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Щонайменше 31 журналіст загинув під час війни між Ізраїлем і ХАМАС із 7 до 30 жовтня. Про це пише УНН з посиланням на Комітет захисту журналістів (CPJ).
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Під час війни Ізраїлю та ХАМАС з 7 жовтня підтверджено загибель 26 палестинських, 4 ізраїльських та 1 ліванського журналіста. Ще 8 журналістів отримали травми, а 9 – пропали без вісті або затримані.
У списку, який наводить організація, багато представників палестинських ЗМІ, які висвітлювали діяльність ХАМАС. CPJ уточнює, що включила в список журналістів, чиї дані отримала від джерел в регіоні, або про них писали місцеві ЗМІ. Водночас неможливо стверджувати, чи виконували журналісти свої професійні обов’язки під час загибелі, або знаходилися в той момент у домівках і загинули під час авіаударів.
За даними CPJ, четверо ізраїльських журналістів загинули в день нападу ХАМАС на територію Ізраїлю – двоє стали жертвами нападу на музичний фестиваль Supernova, а ще двоє були вбиті разом з родинами у своїх будинках. Також у списку CPJ ліванський оператор агентства Reuters, який загинув під час зйомки бойових дій на кордоні Лівану та Ізраїлю.
Окрім того, CPJ шукає підтвердження інших повідомлень про загибель, зникнення, затримання чи поранення журналістів, а також завдання збитків редакціям та будинкам представників ЗМІ.
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«CPJ наголошує, що журналісти є цивільними особами, які виконують важливу роботу під час кризи й не мають ставати мішенню сторін, що воюють. Журналісти в усьому регіоні йдуть на великі жертви, щоб висвітлити цей жахливий конфлікт», — сказав координатор програм CPJ з Близького Сходу та Північної Африки Шеріф Мансур.
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