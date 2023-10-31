В результате войны Израиля и ХАМАС погиб 31 журналист, еще 9 - пропали без вести или задержаны
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. По меньшей мере 31 журналист погиб во время войны между Израилем и ХАМАС с 7 по 30 октября. Об этом пишет УНН со ссылкой на Комитет защиты журналистов (CPJ).
Детали
Во время войны Израиля и ХАМАС с 7 октября подтверждена гибель 26 палестинских, 4 израильских и 1 ливанского журналиста. Еще 8 журналистов получили травмы, а 9 – пропали без вести или задержаны.
В списке, который приводит организация, много представителей палестинских СМИ, освещавших деятельность ХАМАС. CPJ уточняет, что включила в список журналистов, чьи данные получила от источников в регионе, или о них писали местные СМИ. В то же время невозможно утверждать, выполняли ли журналисты свои профессиональные обязанности во время гибели, или находились в тот момент в домах и погибли во время авиаударов.
По данным CPJ, четверо израильских журналистов погибли в день нападения ХАМАС на территорию Израиля – двое стали жертвами нападения на музыкальный фестиваль Supernova, а еще двое были убиты вместе с семьями в своих домах. Также в списке CPJ ливанский оператор агентства Reuters, погибший во время съемки боевых действий на границе Ливана и Израиля.
Кроме того, CPJ ищет подтверждение других сообщений о гибели, исчезновении, задержании или ранении журналистов, а также причинение ущерба редакциям и домам представителей СМИ.
Цитата
«CPJ подчеркивает, что журналисты являются гражданскими лицами, которые выполняют важную работу во время кризиса и не должны становиться мишенью воюющих сторон. Журналисты по всему региону идут на большие жертвы, чтобы осветить этот ужасный конфликт», — сказал координатор программ CPJ из Ближнего Востока и Северной Африки Шериф Мансур.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за войны Израиля и ХАМАСа 21 журналист погиб и 8 были ранены – CPJ