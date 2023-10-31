В результате войны Израиля и ХАМАС погиб 31 журналист, еще 9 - пропали без вести или задержаны

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 51919 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 32632 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 56212 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 172996 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 64943 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 116037 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 166130 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154440 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155162 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160180 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 75106 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 78549 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 73550 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 102909 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 38505 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 51919 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 104249 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 172996 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 255742 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 307742 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 6206 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 39474 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 51441 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 50185 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 62963 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

В результате войны Израиля и ХАМАС погиб 31 журналист, еще 9 - пропали без вести или задержаны

Киев • УНН

 • 31728 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. По меньшей мере 31 журналист погиб во время войны между Израилем и ХАМАС с 7 по 30 октября. Об этом пишет УНН со ссылкой на Комитет защиты журналистов (CPJ).

В результате войны Израиля и ХАМАС погиб 31 журналист, еще 9 - пропали без вести или задержаны

Детали

Во время войны Израиля и ХАМАС с 7 октября подтверждена гибель 26 палестинских, 4 израильских и 1 ливанского журналиста. Еще 8 журналистов получили травмы, а 9 – пропали без вести или задержаны.

В списке, который приводит организация, много представителей палестинских СМИ, освещавших деятельность ХАМАС. CPJ уточняет, что включила в список журналистов, чьи данные получила от источников в регионе, или о них писали местные СМИ. В то же время невозможно утверждать, выполняли ли журналисты свои профессиональные обязанности во время гибели, или находились в тот момент в домах и погибли во время авиаударов.

По данным CPJ, четверо израильских журналистов погибли в день нападения ХАМАС на территорию Израиля – двое стали жертвами нападения на музыкальный фестиваль Supernova, а еще двое были убиты вместе с семьями в своих домах. Также в списке CPJ ливанский оператор агентства Reuters, погибший во время съемки боевых действий на границе Ливана и Израиля.

Кроме того, CPJ ищет подтверждение других сообщений о гибели, исчезновении, задержании или ранении журналистов, а также причинение ущерба редакциям и домам представителей СМИ.

Цитата

«CPJ подчеркивает, что журналисты являются гражданскими лицами, которые выполняют важную работу во время кризиса и не должны становиться мишенью воюющих сторон. Журналисты по всему региону идут на большие жертвы, чтобы осветить этот ужасный конфликт», — сказал координатор программ CPJ из Ближнего Востока и Северной Африки Шериф Мансур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за войны Израиля и ХАМАСа 21 журналист погиб и 8 были ранены – CPJ

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23