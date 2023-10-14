Під час обстрілу Лівану з боку Ізраїлю загинув журналіст Reuters

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Зазначається, що група журналістів, у тому числі з Al Jazeera та Agence France-Presse, працювала поблизу Альма-еш-Шааб, неподалік від ізраїльського кордону, де ізраїльська армія та ліванське ополчення Хезболла обмінювалися вогнем у прикордонних зіткненнях.

Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті та депутат від Хезболли звинуватили в інциденті Ізраїль.

Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан сказав під час брифінгу в п’ятницю: «Очевидно, ми ніколи не хотіли б вдарити, убити або застрелити будь-якого журналіста, який виконує свою роботу. Але ви знаєте, ми перебуваємо в стані війни, речі можуть статися». Він додав, що країна проведе розслідування.

У заяві Reuters йдеться, що Іссам Абдаллах був убитий під час передачі відеосигналу в прямому ефірі для мовників. Камера була спрямована на схил пагорба, коли гучний вибух струснув камеру, наповнивши повітря димом, і почулися крики.

Двоє інших журналістів Reuters, Таер Аль-Судані та Махер Назех, були поранені в результаті інциденту та випущені з лікарні після надання медичної допомоги, повідомляє Reuters.

Назех сказав, що Reuters і дві інші інформаційні організації знімали ракетний вогонь з боку Ізраїлю, коли одна влучила в Абдаллу, коли він сидів на низькій кам'яній стіні біля решти групи. Через кілька секунд ще одна ракета влучила в автомобіль, який використовувала група, загорівши його.

У той час як інші ЗМІ, зокрема Associated Press і Al Jazeera, заявили, що снаряди були ізраїльськими, Reuters не змогло встановити, чи дійсно ракети були випущені Ізраїлем.

Agence France-Presse повідомило, що двоє його журналістів були поранені.

Телекомпанія Al Jazeera повідомила, що двоє її журналістів також були поранені під час інциденту, і їх було чітко видно як пресу.

Нагадаємо

Безпілотник ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах Хезболли в Лівані після того, як терористична група обстріляла Ізраїль.