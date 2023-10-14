Во время обстрела Ливана со стороны Израиля погиб журналист Reuters

Детали

Отмечается, что группа журналистов, в том числе из Al Jazeera и Agence France-Presse, работала вблизи Альма-эш-Шааб, недалеко от израильской границы, где израильская армия и ливанское ополчение Хезболла обменивались огнем в пограничных столкновениях.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати и депутат от Хезболлы обвинили в инциденте Израиль.

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан сказал во время брифинга в пятницу: «Очевидно, мы никогда не хотели бы ударить, убить или застрелить любого журналиста, который выполняет свою работу. Но вы знаете, мы находимся в состоянии войны, вещи могут произойти». Он добавил, что страна проведет расследование.

В заявлении Reuters говорится, что Иссам Абдаллах был убит во время передачи видеосигнала в прямом эфире для вещателей. Камера была направлена на склон холма, когда громкий взрыв сотряс камеру, наполнив воздух дымом, и послышались крики.

Двое других журналистов Reuters, Таер Аль-Судани и Махер Назех, были ранены в результате инцидента и выпущены из больницы после оказания медицинской помощи, сообщает Reuters.

Назех сказал, что Reuters и две другие информационные организации снимали ракетный огонь со стороны Израиля, когда одна попала в Абдаллу, когда он сидел на низкой каменной стене возле остальной группы. Через несколько секунд еще одна ракета попала в автомобиль, который использовала группа, загорев его.

В то время как другие СМИ, в частности Associated Press и Al Jazeera, заявили, что снаряды были израильскими, Reuters не смогло установить, действительно ли ракеты были выпущены Израилем.

Agence France-Presse сообщило, что двое его журналистов были ранены.

Телекомпания Al Jazeera сообщила, что двое ее журналистов также были ранены во время инцидента, и их было четко видно как прессу.

Напомним

Беспилотник ЦАХАЛ нанес удары по объектам Хезболлы в Ливане после того, как террористическая группа обстреляла Израиль.