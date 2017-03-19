Внаслідок обстрілу Авдіївки поранено мирну жительку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу Авдіївки було поранено мирну жительку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ НП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
“Авдіївка. О 15:20 бойовики „ДНР“ розстріляли стару частину міста. Зруйнований будинок на вул.Колосова, 139. Триває пожежа. Отримала поранення жінка, 1949 р.н.”, — зазначив він.
На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції.
Нагадаємо, у суботу бойовики відновили обстріл житлового сектору Авдіївки.
Так, о 17:20 бойовики “ДНР” розпочали розстріл старої частини Авдіївки. І знову бойовики, за словами В.Аброськіна, влучили снарядами у житлові будинки.