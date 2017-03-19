В результате обстрела Авдеевки ранено мирную жительницу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Вследствие вражеского обстрела Авдеевки было ранено мирную жительницу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Авдеевка. В 15:20 боевики "ДНР" расстреляли старую часть города. Разрушенный дом на ул.Колосова, 139. Продолжается пожар. Получила ранения женщина, 1949 г.р.", - отметил он.
На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.
Напомним, в субботу боевики возобновили обстрел жилого сектора Авдеевки.
Так, в 17:20 боевики "ДНР" начали расстрел старой части Авдеевки. И снова боевики, по словам В.Аброськина, попали снарядами в жилые дома.