В результате обстрела Авдеевки ранено мирную жительницу

"Авдеевка. В 15:20 боевики "ДНР" расстреляли старую часть города. Разрушенный дом на ул.Колосова, 139. Продолжается пожар. Получила ранения женщина, 1949 г.р.", - отметил он.

На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.

Напомним, в субботу боевики возобновили обстрел жилого сектора Авдеевки.

Так, в 17:20 боевики "ДНР" начали расстрел старой части Авдеевки. И снова боевики, по словам В.Аброськина, попали снарядами в жилые дома.