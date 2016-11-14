Внаслідок ДТП на Київщині загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На Київщині внаслідок зіткнення двох автомобілів одна людина загинула та ще четверо отримали травми. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху.
Сьогодні, 14 листопада, приблизно о 14:30, на 57 км автодороги “Київ — Знам’янка” сталася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками.
За попередніми даними, в Обухівському районі водій автомобіля “Шкода” виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем “ВАЗ
Внаслідок автопригоди пасажир автомобіля “ВАЗ” від отриманих травм загинув на місці. Обидва керманичі легкових авто та два пасажири “ВАЗ” отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.
Наразі за даним фактом проводиться перевірка.