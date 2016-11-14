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15 марта, 19:03 • 111142 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154990 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130559 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123609 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108771 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103523 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100128 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В результате ДТП в Киевской области погиб человек

В результате ДТП в Киевской области погиб человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Киевской области в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб и еще четверо получили травмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения.

Сегодня, 14 ноября, примерно в 14:30, на 57 км автодороги "Киев - Знаменка" произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.

По предварительным данным, в Обуховском районе водитель автомобиля "Шкода" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ".

Вследствие ДТП пассажир автомобиля "ВАЗ" от полученных травм погиб на месте. Оба водителя легковых авто и два пассажира "ВАЗ" получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

По данному факту проводится проверка.

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