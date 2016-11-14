В результате ДТП в Киевской области погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Киевской области в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб и еще четверо получили травмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения.
Сегодня, 14 ноября, примерно в 14:30, на 57 км автодороги "Киев - Знаменка" произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.
По предварительным данным, в Обуховском районе водитель автомобиля "Шкода" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ".
Вследствие ДТП пассажир автомобиля "ВАЗ" от полученных травм погиб на месте. Оба водителя легковых авто и два пассажира "ВАЗ" получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
По данному факту проводится проверка.