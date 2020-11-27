Вміст нафтопродуктів біля буксира "Аметист" перевищує норму у майже 4 рази - Держекоінспекція

“Площа забруднення становила 490 кв.м. При цьому було помітно, що хтось хотів приховати ці сліди за допомогою сорбенту.

Проби води, які були взяті інспекторами, показали, що рівень забрудненості нафтопродуктами перевищує норму в 3,8 раза!” — заявив голова ДЕІ Андрій Мальований.

Голова ДЕІ зазначив, що про аварію в Чорноморську інспектори дізнались з засобів масової інформації.

“26 листопада вночі із засобів масової інформації стало відомо, що це судно почало тонути і з нього стався витік нафтопродуктів. В телефонному режимі керівництво ДЕІ Одеської області зв’язалося з Адміністрацією морських портів України (АМПУ) і там заперечили цей факт. На ранок ми офіційно звернулись до ДП „АМПУ“ та його Чорноморської Філії з проханням терміново допустити державних інспекторів до спільного обстеження акваторії Чорного моря в місці аварії буксиру. Однак, на підприємстві лист ДЕІ проігнорували. А капітан Чорноморського морського порту, до якого Держекоінспекція також надсилала запит, відповів про відсутніть зазначених порушень”, — пояснив Мальований.

Потрапити до місця інциденту працівникам ДЕІ допомогли в Одеському загоні морської охорони Державної прикордонної служби.

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“Також інспекція направила звернення до Одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби, яка оперативно відгукнулась на наш заклик і допомогла інспекторам потрапити на місце події.

Там вони побачили забруднюючу речовину невідомого походження та плівку сріблястого кольору, яка була візуально схожа на сліди нафти”, — розповів Андрій Мальований.

За фактом неповідомлення АМПУ про випадок забруднення ДЕІ звернулась до Нацполіції, ДБР та Одеської обласної прокуратури стосовно відкриття кримінального провадження.

“Оскільки АМПУ не виконала своїх зобов’язань, не повідомила про факт забруднення акваторії та не сприяла у виявленні забруднення акваторії моря, ДЕІ звернулась до Національної поліції, ДБР та Одеської обласної прокуратури з повідомлення про ознаки кримінального правопорушення.

Нагадаю, що стаття 238 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей про екологічний стан довкілля.

Також ми спрямували запити, аби виявити балансоутримувача судна і з’ясувати, чи проводились якісь роботи в місці стоянки буксиру”, — підкреслив Андрій Мальований.

Нагадаємо раніше, у судноремонтному заводі у Чорноморську заявили про проблеми з буксиром.

При цьому, Адміністрація морського порту “Чорноморськ” заявила, що поширена у ЗМІ інформація про розлив нафтопродуктів із тонучого морського буксира “Аметист” не відповідає дійсності.

Згодом стало відомо, що спеціалістів Державної екологічної інспекції Адміністрація морських портів не допускали на територію порту для перевірки ситуації із буксиром “Аметист” щодо забруднення акваторії.

У підсумку Держекоінспекція звернулася до прокуратури через недбале ставлення до посадових обов’язків працівників філії АМПУ.