Содержание нефтепродуктов у буксира "Аметист" превышает норму почти в 4 раза - Госэкоинспекция

"Площадь загрязнения составила 490 кв.м. При этом было заметно, что кто-то хотел скрыть эти следы с помощью сорбента.

Пробы воды, взятые инспекторами, показали, что уровень загрязнения нефтепродуктами превышает норму в 3,8 раза! " - заявил председатель ГЭИ Андрей Малеваный.

Председатель ГЭИ отметил, что об аварии в Черноморске инспекторы узнали из средств массовой информации.

"26 ноября ночью из средств массовой информации стало известно, что это судно начало тонуть и из него произошла утечка нефтепродуктов. В телефонном режиме руководство ГЭИ Одесской области связалось с Администрацией морских портов Украины (АМПУ) и там отрицали этот факт. Утром мы официально обратились к ГП "АМПУ" и его Черноморским Филиалом с просьбой срочно допустить государственных инспекторов к общему обследованию акватории Черного моря в месте аварии буксира. Однако, на предприятии письмо ГЭИ проигнорировали. А капитан Черноморского морского порта, к которому Госэкоинспекция также посылала запрос, ответил о отсутствуют указанные нарушения", - пояснил Малеваный.

Попасть к месту инцидента работникам ГЭИ помогли в Одесском отряде морской охраны Государственной пограничной службы.

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"Также инспекция направила обращение к Одесскому отряду морской охраны Государственной пограничной службы, оперативно откликнулась на наш призыв и помогла инспекторам попасть на место происшествия.

Там они увидели загрязняющее вещество неизвестного происхождения и пленку серебристого цвета, которая была визуально похожа на следы нефти", - рассказал Андрей Малеваный.

По факту несообщения АМПУ о случае загрязнения ГЭИ обратилась в Нацполицию, ГБР и Одесскую областную прокуратуру по открытию уголовного производства.

"Поскольку АМПУ не выполнила своих обязательств, не сообщила о факте загрязнения акватории и не способствовала в выявлении загрязнения акватории моря, ГЭИ обратилась в Национальную полицию, ГБР и Одесскую областную прокуратуру из сообщения о признаках уголовного преступления.

Напомню, что статья 238 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за сокрытие или умышленное искажение должностным лицом сведений об экологическом состоянии окружающей среды.

Также мы направили запросы, чтобы выявить балансодержателя судна и выяснить, проводились ли какие-то работы в месте стоянки буксира", - подчеркнул Андрей Малеваный.

Напомним, ранее, в судоремонтном заводе в Черноморске заявили о проблемах с буксиром.

При этом, Администрация морского порта "Черноморск" заявила, что распространенная в СМИ информация о разливе нефтепродуктов с тонущего морского буксира "Аметист" не соответствует действительности.

Впоследствии стало известно, что специалистов Государственной экологической инспекции Администрация морских портов не допускали на территорию порта для проверки ситуации с буксиром "Аметист" по загрязнению акватории.

В итоге Госэкоинспекция обратилась в прокуратуру из-за небрежного отношения к должностным обязанностям работников филиала АМПУ.