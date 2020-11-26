Розлив нафтопродуктів у Чорноморську: Держекоінспекція звернулася до прокуратури

“Під час надзвичайної ситуації в Чорному морі відбувся розлив нафтопродуктів ймовірно з судна „Аметист“. Адміністрація морських портів України (АМПУ), яка знала про цей інцидент не повідомила ДЕІ про нього”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про розлив нафті з судна “Аметист” Держекоінспекція дізналася зі ЗМІ, хоча мала б бути проінформована АМПУ згідно чинним порядком взаємодії між нашими структурами. Дізнавшись про факт забруднення акваторії Чорного моря, в Держекоінспекції дали запити до ДП “АМПУ”, Чорноморської Філії ДП “АМПУ”, Капітану морського порту Чорноморськ та в порядку взаємодії Державній прикордонній службі України. АМПУ повідомило, що ніяких порушень не виявлено.

“Тому було прийнято рішення, в рамках взаємодії з прикордонниками, підійти до причалу з моря. В результаті чого наші співробітники зафіксували забруднюючі плями на поверхні води нафтопродуктами та помітили сліди сорбенту, який використовується для збору з водної поверхні нафтопродуктів. Тобто, в АМПУ знали про цей випадок і просто хотіли приховати результати катастрофи!”, — зазначив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

За його словами, інспектори відібрали проби води у забрудненій частині акваторії для лабораторного аналізу. За результатами перевірки у ДЕІ назвуть збитки та з’ясують, хто є власником судна.

“За фактом приховування відомостей про екологічний стан водних ресурсів, що негативно впливає на рослинний та тваринний світ та недбалого ставлення до посадових обов’язків працівників Чорноморської філії ДП „АМПУ“ ДЕІ скеровано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Одеської обласної прокуратури та ТУ ДБР в м. Миколаєві”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, про факт забруднення моря ДЕІ скеровано повідомлення про кримінальне правопорушення до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області.

Як повідомляв УНН раніше, спеціалістів Державної екологічної інспекції Адміністрація морських портів не допускали на територію порту для перевірки ситуації із буксиром “Аметист” щодо забруднення акваторії.

Нагадаємо раніше, у судноремонтному заводі у Чорноморську заявили про проблеми з буксиром.

При цьому, Адміністрація морського порту “Чорноморськ” заявила, що поширена у ЗМІ інформація про розлив нафтопродуктів із тонучого морського буксира “Аметист” не відповідає дійсності.