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Разлив нефтепродуктов в Черноморске: Госэкоинспекция обратилась в прокуратуру

Разлив нефтепродуктов в Черноморске: Госэкоинспекция обратилась в прокуратуру

Киев  •  УНН

 • 11207 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Черном море произошел разлив нефти с судна "Аметист", пока инспекторы отобрали пробы воды. Администрация морских портов своевременно не сообщила об инциденте Госэкоинспекцию, поэтому в прокуратуру направлено сообщение о небрежном отношении к должностным обязанностям работников филиала АМПУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции.

"Во время чрезвычайной ситуации в Черном море произошел разлив нефтепродуктов вероятно с судна"Аметист". Администрация морских портов Украины (АМПУ), которая знала об этом инциденте не сообщил ГЭИ о нем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о разливе нефти с судна "Аметист" Госэкоинспекция узнала из СМИ, хотя должна быть проинформирована АМПУ согласно действующему порядку взаимодействия между нашими структурами. Узнав о факте загрязнения акватории Черного моря, в Госэкоинспекции дали запросы в ГП "АМПУ", Черноморский Филиал ГП "АМПУ", Капитану морского порта Черноморск и в порядке взаимодействия Государственной пограничной службе Украины. АМПУ сообщил, что никаких нарушений не выявлено.

"Поэтому было принято решение, в рамках взаимодействия с пограничниками, подойти к причалу с моря. В результате чего наши сотрудники зафиксировали загрязняющие пятна на поверхности воды нефтепродуктами и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов. То есть, в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы!" - отметил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

По его словам, инспекторы отобрали пробы воды в загрязненной части акватории для лабораторного анализа. По результатам проверки в ГЭИ назовут убытки и выяснят, кто является владельцем судна.

"По факту сокрытия сведений об экологическом состоянии водных ресурсов, что негативно влияет на растительный и животный мир и небрежного отношения к должностным обязанностям работников Черноморского филиала ГП "АМПУ" ГЭИ направлено сообщение о совершении уголовного преступления в Одесскую областную прокуратуру и ТУ ГБР в г. Николаеве", - говорится в сообщении.

Кроме того, о факте загрязнения моря ГЭИ направлено сообщение об уголовном правонарушении в Черноморский ОП Овидиопольского ОП ГУ НП в Одесской области.

Как сообщал УНН ранее, специалистов Государственной экологической инспекции Администрация морских портов не допускали на территорию порта для проверки ситуации с буксиром "Аметист" по загрязнению акватории.

Напомним, ранее, в судоремонтном заводе в Черноморскую заявили о проблемах с буксиром.

При этом, Администрация морского порта "Черноморск" заявила, что распространенная в СМИ информация о разливе нефтепродуктов с тонущего морского буксира "Аметист" не соответствует действительности.

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