На Одещині пустили чутки про розлив нафтопродуктів з буксиру: у порту Чорноморська назвали це фейком

“Спростування недостовірної інформації. Адміністрація морського порту Чорноморськ офіційно повідомляє, що інформація, яка напередодні з’явилася в ЗМІ про морський буксир “Аметист”, який нібито тоне в акваторії морського порту Чорноморськ, і щодо розливу нафтопродуктів, пов’язаних з цим судном, не відповідає дійсності”, - йдеться у повідомленні.

Додамо, що в пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області кореспонденту УНН підтвердили, що “за повідомленням диспетчера ДМРКЦ, судно знаходиться рівно, і ніяких дій з ним не відбувається”.

Нагадаємо, у жовтні в Азовському морі на російському танкері стався вибух.