На Одещині пустили чутки про розлив нафтопродуктів з буксиру: у порту Чорноморська назвали це фейком
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Адміністрація морського порту Чорноморськ заявила, що поширена ЗМІ інформація про розлив нафтопродуктів з тонучого морського буксиру “Аметист” не відповідає дійсності. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Адміністрації морського порту Чорноморськ.
“Спростування недостовірної інформації. Адміністрація морського порту Чорноморськ офіційно повідомляє, що інформація, яка напередодні з’явилася в ЗМІ про морський буксир “Аметист”, який нібито тоне в акваторії морського порту Чорноморськ, і щодо розливу нафтопродуктів, пов’язаних з цим судном, не відповідає дійсності”, - йдеться у повідомленні.
Додамо, що в пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області кореспонденту УНН підтвердили, що “за повідомленням диспетчера ДМРКЦ, судно знаходиться рівно, і ніяких дій з ним не відбувається”.
Нагадаємо, у жовтні в Азовському морі на російському танкері стався вибух.