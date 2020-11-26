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В Одесской области пустили слухи о разливе нефтепродуктов с буксира: в порту Черноморска назвали это фейком

Киев  •  УНН

 • 11106 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Администрация морского порта Черноморск заявила, что распространенная СМИ информация о разливе нефтепродуктов с тонущего морского буксира "Аметист" не соответствует действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Администрации морского порта Черноморск.

"Опровержение недостоверной информации. Администрация морского порта Черноморск официально сообщает, что информация, которая накануне появилась в СМИ о морском буксире "Аметист", который якобы тонет в акватории морского порта Черноморск, и относительно разлива нефтепродуктов, связанных с этим судном, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Добавим, что в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области корреспонденту УНН подтвердили, что "по сообщению диспетчера ГМСКЦ, судно находится ровно, и никаких действий с ним не происходит".

Напомним, в октябре в Азовском море на российском танкере произошел взрыв.

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