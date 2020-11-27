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В АМПУ наполягають, що розливу нафтопродуктів з буксира "Аметист" не було

В АМПУ наполягають, що розливу нафтопродуктів з буксира "Аметист" не було

Київ • УНН

 • 9292 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У ДП "Адміністрація морських портів України" наполягають, що розливу нафтопродуктів з буксира "Аметист" не було. З цього приводу навіть зібрали пресконференцію, де наголосили, що за результатами 4 оглядів місця можливої події - інформація не підтвердилась, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДП.

“За результатами 4 оглядів місця можливої події, проведених фахівцями ДП „АМПУ“ на спеціалізованих суднах, інформація не підтвердилась”, — йдеться у повідомленні.

Заступник директора КП МПРС Сергій Дубін наголосив на таких фактах: буксир “Аметіст” не є танкером, більше 20 років не експлуатується, знаходиться у “холодному відстої”, паливно-мастильні матеріали на буксирі відсутні; підтоплення буксируне має; забруднення акваторії нафтовмісними матеріалами не виявлено.

“У той самий день, на відео були зафіксовані намагання якихось осіб на катері морської охорони здійснити відбір води в акваторії з порушенням всіх норм та правил, які регламентують дану процедуру (без участі судновласника та ДП „АМПУ“, без відповідного повідомлення, без використання відповідної тари, без дотримання технології тощо)

Для отримання відповіді на питання, кому це вигідно, необхідно згадати, що в 2018 році екологічний контроль в портах був скасований, а екологічні інспекції втратили можливість цілодобового доступу до суден для здійснення контролю. Цей доступ вони намагаються постійно відновити”, — йдеться у повідомленні.

На сьогодні, за даними АМПУ, порт працює в штатному режимі.

“Взаємодія з Держекоінспекцією ґрунтується виключно на нормах діючого законодавства і при виявленні забруднення негайно повідомляється інспекції, яка не завжди реагує на такі повідомлення”, — резюмували у ДП.

Нагадаємо раніше, у судноремонтному заводі у Чорноморську заявили про проблеми з буксиром.

При цьому, Адміністрація морського порту “Чорноморськ” заявила, що поширена у ЗМІ інформація про розлив нафтопродуктів із тонучого морського буксира “Аметист” не відповідає дійсності.

Згодом стало відомо, що спеціалістів Державної екологічної інспекції Адміністрація морських портів не допускали на територію порту для перевірки ситуації із буксиром “Аметист” щодо забруднення акваторії.

У підсумку Держекоінспекція звернулася до прокуратури через недбале ставлення до посадових обов’язків працівників філії АМПУ.

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