В АМПУ настаивают, что разлива нефтепродуктов с буксира "Аметист" не было
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В ГП "Администрация морских портов Украины" настаивают, что разлива нефтепродуктов с буксира "Аметист" не было. По этому поводу даже собрали пресс-конференцию, где отметили, что по результатам 4 обзоров места возможного события - информация не подтвердилась, передает УНН со ссылкой на пресс служба ГП.
"По результатам 4 обзоров места возможного происшествия, проведенных специалистами ГП "АМПУ" на специализированных судах, информация не подтвердилась", - говорится в сообщении.
Заместитель директора КП МПСС Сергей Дубин отметил такие факты: буксир "Аметист" не является танкером, более 20 лет не эксплуатируется, находится в "холодном отстое", горюче-смазочные материалы на буксире отсутствуют; подтопления буксира нет; загрязнения акватории нефтесодержащими материалами не обнаружено.
"В тот самый день, на видео были зафиксированы попытки неких лиц на катере морской охраны осуществить отбор воды в акватории с нарушением всех норм и правил, регламентирующих данную процедуру (без участия судовладельца и ГП "АМПУ", без уведомления, без использования соответствующей тары, без соблюдения технологии и т.д.)
Для получения ответа на вопрос, кому это выгодно, необходимо вспомнить, что в 2018 году экологический контроль в портах был отменен, а экологические инспекции потеряли возможность круглосуточного доступа к судам для осуществления контроля. Этот доступ они пытаются постоянно восстановить", - говорится в сообщении.
На сегодня, по данным АМПУ, порт работает в штатном режиме.
"Взаимодействие с Госэкоинспекцией основывается исключительно на нормах действующего законодательства и при обнаружении загрязнения немедленно сообщается инспекции, что не всегда реагирует на такие сообщения", - резюмировали в ГП.
Напомним, ранее, в судоремонтном заводе в Черноморске заявили о проблемах с буксиром.
При этом, Администрация морского порта "Черноморск" заявила, что распространенная в СМИ информация о разливе нефтепродуктов с тонущего морского буксира "Аметист" не соответствует действительности.
Впоследствии стало известно, что специалистов Государственной экологической инспекции Администрация морских портов не допускали на территорию порта для проверки ситуации с буксиром "Аметист" по загрязнению акватории.
В итоге Госэкоинспекция обратилась в прокуратуру из-за небрежного отношения к должностным обязанностям работников филиала АМПУ.