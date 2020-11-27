В АМПУ настаивают, что разлива нефтепродуктов с буксира "Аметист" не было

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В ГП "Администрация морских портов Украины" настаивают, что разлива нефтепродуктов с буксира "Аметист" не было. По этому поводу даже собрали пресс-конференцию, где отметили, что по результатам 4 обзоров места возможного события - информация не подтвердилась, передает УНН со ссылкой на пресс служба ГП.