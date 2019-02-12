Влада Італії допустила продаж золотого запасу через "дірку" в бюджеті
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Заступник прем’єр-міністра і глава МВС Італії Маттео Сальвіні назвав “цікавою ідеєю” використання частини золотих резервів країни для покриття витрат бюджету, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Це не проблема, за якою я стежу, але це може бути цікавою ідеєю” — сказав Сальвіні журналістам в Римі.
Раніше італійська газета La Stampa повідомила, що уряд країни розглядає можливість використовувати частину золотих запасів, що зберігаються в Банку Італії, щоб покрити дефіцит бюджету в 2019-му і уникнути запланованого на наступний рік підвищення податку на додану вартість (ПДВ).
Як зазначає Reuters, минулі спроби Риму використовувати золотий резерв були зупинені європейською владою оскільки такі дії могли б підірвати незалежність Банку Італії або порушити правила державного фінансування.
Золотий запас Італії становить 2451,8 т, за своїм розміром він поступається тільки США і Німеччині.
Нагадуємо, Італія запропонувала НАТО змінити принцип розрахунку витрат на оборону.