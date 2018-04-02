Визначився останній півфіналіст баскетбольної Суперліги Парі-Матч
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Баскетболісти “Дніпра” в драматичній боротьбі здолали “Запоріжжя-ZOG” в чвертьфінальній серії Суперліги Парі-Матч, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Перша половина зустрічі пройшла успішно для господарів, які мали 14 очок переваги над переможцем регулярного чемпіонату України — 54:40. Однак вирішальним у зустрічі стала провальна третя десятихвилинка (6:24). Як наслідок 82:78 у грі та 2:0 в серії за дніпрянами.
У складі гостей з Дніпра дабл-дабл оформив Тимофеєнко — 26 очок + 13 підбирань, Мішула приніс 19 очок, а Глєбов 13. За запоріжців 21 бал заробив Кожемякін, 19 в активі Ворніка.
Зазначимо, що в 1/2 фіналу “Дніпру” протистоятиме “Хімік”. У першому матчі серії “Дніпро” зіграє проти южненців 11 квітня вдома.
Додамо, що в іншій парі “Миколаїв” протистоятиме “Черкаським Мавпам”.