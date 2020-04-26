Визначились учасники фіналу кібербаскетбольного турніру української Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Визначилися фіналісти "Cyber Суперліги Парі-Матч" – турніру за участі баскетболістів української Суперліги та українських гравців, які виступають за кордоном, інформує УНН з посиланням на ФБУ.
У обох парах півфінальних серій на визначення переможців вистачило по два матчі. Юрій Кондраков двічі переграв Олександра Липового, а В’ячеслав Петров так само здолав Андрія Кожем’якіна.
То ж у фіналі 28 квітня зустрінуться одноклубники з “Київ-Баскета” Петров та Кондраков.
Зазначимо, що також пройде матч за третє місце. Того ж дня зіграють наш легіонер грецького “Промітеаса” Липовий та Кожем’якін з “Запоріжжя”.