Визначились суперники збірної України на майбутньому чемпіонаті світу з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На черговому засіданні Ради Міжнародної федерації хокею (IIHF), яке проводилось у форматі відео конференції, затверджено програму чемпіонатів світу на сезон 2020/2021. Відтак стали відомі групи і суперники збірних команд України. Про це інформує прес-служба Федерації хокеї України, передає УНН.
Національна чоловіча збірна команда зіграє в групі Б першого Дивізіону зі збірними Литви, Польщі, Японії, Естонії та Сербії з 25 квітня по 1 травня 2021 року.
Першочергове право на проведення чемпіонату залишається за польським Катовіце. У разі відмови на проведення турніру польської федерації хокею, країна-господар чемпіонату світу буде визначена за стандартною процедурою шляхом голосування.
Натомість збірна команда юніорів до 20 років (Ю-20) залишилася в Дивізіоні І-Б і в наступному році зіграє зі збірними Словенії, Франції, Польщі, Естонії та Японії, місце та строки проведення цього чемпіонату будуть визначені на річному Конгресі IIHF.
Юніорська збірна до 18 років (Ю-18) так само зіграє в Дивізіоні 1-Б зі збірними Австрії, Угорщини, Італії, Словенії та Польщі. Право на проведення чемпіонату світу залишилось за Асіяго, якщо Італія підтвердить своє бажання прийняти чемпіонат світу.
Також додамо, національна жіноча збірна команда України виступатиме в наступному сезоні в Дивізіоні ІІІ. Суперниками “жовто-блакитних” дівчат будуть збірні команди Бельгії, Румунії, Болгарії, Литви та Гон-Конга. Країна організатор цього чемпіонату також буде визначатись на річному Конгресі IIHF.