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Определились соперники сборной Украины на предстоящем чемпионате мира по хоккею

Определились соперники сборной Украины на предстоящем чемпионате мира по хоккею

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. На очередном заседании Совета Международной федерации хоккея (IIHF), который проводился в формате видеоконференции, утверждена программа чемпионатов мира на сезон 2020/2021. Поэтому стали известные группы и соперники сборных команд Украины. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины, передает УНН.

Национальная мужская сборная команда сыграет в группе Б первого дивизиона со сборными Литвы, Польши, Японии, Эстонии и Сербии с 25 апреля по 1 мая 2021 года.

Первоочередное право на проведение чемпионата остается за польским Катовице. В случае отказа на проведение турнира польской федерации хоккея, страна-хозяин чемпионата мира будет определена по стандартной процедуре путем голосования.

Зато сборная команда юниоров до 20 лет (Ю-20) осталась в Дивизионе I-Б и в следующем году сыграет со сборными Словении, Франции, Польши, Эстонии и Японии, место и сроки проведения этого чемпионата будут определены на годовом Конгрессе IIHF.

Юниорская сборная до 18 лет (Ю-18) так же сыграет в Дивизионе 1-Б со сборными Австрии, Венгрии, Италии, Словении и Польши. Право на проведение чемпионата мира осталось за Асияго, если Италия подтвердит свое желание принять чемпионат мира.

Также добавим, национальная женская сборная команда Украины будет выступать в следующем сезоне в Дивизионе ИИИ. Соперниками “желто-синих” девушек будут сборные команды Бельгии, Румынии, Болгарии, Литвы и Гон-Конга. Страна организатор этого чемпионата также будет определяться на годовом Конгрессе IIHF.

Украинские Национальные Новости

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