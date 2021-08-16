Визначено розширений склад збірної України на майбутні матчі відбору до ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Комітет національних збірних УАФ оприлюднив розширений список гравців, яких буде викликано для підготовки та участі у вересневих матчах національної команди України (відбірних до чемпіонату світу-2022), інформує УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
В основному списку — 24 футболісти, ще восьмеро гравців — у резервному.
Розширений список гравців національної команди України:
Воротарі: Георгій Бущан (“Динамо” Київ), Анатолій Трубін (“Шахтар” Донецьк), Андрій Лунін (“Реал” Мадрид, Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — “Шахтар” Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі — “Динамо” Київ), Едуард Соболь (“Брюгге”, Бельгія).
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — “Динамо” Київ), Тарас Степаненко (“Шахтар” Донецьк), Руслан Маліновський (“Аталанта”, Італія), Андрій Ярмоленко (“Вест Гем”, Англія), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва — “Ференцварош”, Угорщина).
Нападники: Роман Яремчук (“Бенфіка”, Португалія), Артем Довбик (“Дніпро-1” Дніпро).
Резервний список: Євген Макаренко (“Фехервар”, Угорщина), Віктор Коваленко (“Спеція”, Італія), Євген Коноплянка, Юхим Конопля, Данило Сікан (усі — “Шахтар” Донецьк), Тарас Качараба (“Славія” Прага, Чехія), Богдан Михайліченко (“Андерлехт”, Бельгія), Владислав Кочергін (“Зоря” Луганськ).
Зазначимо, що збір національної команди розпочнеться 29 серпня в Києві.
Доповнення
У майбутніх відбіркових поєдинках українці змагатимуться проти Казахстану (1 вересня в Нур-Султані) та Франції (4 вересня в Києві), а також товариському — проти Чехії (8 вересня у Пльзені).