Військового знайшли повішеним у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 28 березня. УНН. У Запорізькому парку Перемоги повісився чоловік. Як з’ясувалося, покійних був учасником бойових дій в АТО, про це повідомили у Національній поліції Запоріжжя, передає УНН.
“Тіло виявили близько 7:00. За попередньою інформацією чоловік помер між 01:00 і 02:00 годиною, військовому було 30 років. Обставини і причини суїциду з’ясовуються. Триває слідство”- повідомили у поліції.
Відомо, що випадкові перехожі побачили в парку біля дерева тіло чоловіка, приблизно 30 років, з мотузкою на шиї, без ознак життя. На місце події викликали поліцейських і медиків. Лікарі констатували смерть чоловіка.
У загиблого в кишені знайшли посвідчення учасника бойових дій.
На місце події працює слідчо-оперативна група Вознесенівського відділка поліції. Також забезпечено охорону місця події. Обставини і причини суїциду з’ясовуються. Триває слідство.
З власних джерел кореспондент УНН повідомляє, що загиблий боєць АТО був оператором обласного телебачення, наразі колеги загиблого проводять власне розслідування. З’ясовують з ким останній раз йшов з роботи оператор та, що могло змусити його вчинити суїцид.
Нагадаємо, 25 березня УНН повідомляв, що неповнолітній хлопчик повісився на Донеччині 24 березня.