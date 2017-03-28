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Военного нашли повешенным в Запорожье

Киев • УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 28 марта. УНН. В Запорожском парке Победы повесился человек. Как выяснилось, погибший был участником боевых действий в АТО, об этом сообщили в Национальной полиции Запорожья, передает УНН.

“Тело обнаружили около 7:00. По предварительной информации мужчина скончался между 1:00 и 2:00 часами, военному было 30 лет. Обстоятельства и причины суицида выясняются. Продолжается следствие ”, - сообщили в полиции.

Известно, что случайные прохожие увидели в парке возле дерева тело мужчины, примерно 30 лет, с веревкой на шее, без признаков жизни. На место происшествия вызвали полицейских и медиков. Врачи констатировали смерть мужчины.

У погибшего в кармане нашли удостоверение участника боевых действий.

На место происшествия работает следственно-оперативная группа Вознесеновского отделения полиции. Также обеспечена охрана места происшествия. Обстоятельства и причины суицида выясняются. Продолжается следствие.

Из собственных источников корреспондент УНН сообщает, что погибший боец АТО был оператором областного телевидения, пока коллеги погибшего проводят собственное расследование. Выясняют с кем последний раз шел с работы оператор и, что могло заставить его совершить суицид.

Напомним, 25 марта сообщал, что несовершеннолетний мальчик повесился в Донецкой области 24 марта .

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