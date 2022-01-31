Військово-морський флот і авіація Росії провели навчання в Норвезькому морі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Кораблі Північного флоту Росії завершили навчання в Норвезькому морі, повідомило у понеділок російське міністерство оборони в рамках ширших військово-морських навчань на тлі протистояння зі США та НАТО, передає УНН.
Деталі
У стислому пресрелізі Північного флоту повідомляється, що Арктичний експедиційний корпус, що входить до складу Північного флоту Росії, відпрацьовував протичовнову боротьбу в Норвезькому морі.
"Екіпажі ракетного крейсера "Маршал Устинов" і фрегата "Адмірал Касатонов" за допомогою протичовнового вертольота вистежили підводні човни умовного супротивника", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що гелікоптери Ка-27М, які злетіли з палуби фрегата "Адмірал Касатонов", провели пошук підводного човна з використанням "радіотехнічних засобів та бортового гідролокатора".
Доповнення
Росія раніше повідомила про навчання біля берегів Ірландії. Спочатку росіяни збиралися провести свої заплановані навчання у винятковій економічній зоні Ірландії, за 240 км від узбережжя Корка.
Цими вихідними росіяни вирішили перенести навчання, пославшись на втручання Міністерства закордонних справ та протести рибальського флоту Уест-Корку.
Атлантичні вчення - лише один з аспектів великого комплексу тренувальних маневрів, що проводяться росіянами у Середземному, Північному та Охотському морях, у північно-східній Атлантиці та Тихому океані.
У глобальній операції, як заявила РФ, візьмуть участь 140 бойових кораблів і судів забезпечення, понад 60 літаків, 1000 одиниць військової техніки та близько 10 000 військовослужбовців.