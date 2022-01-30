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Шахед-136

Росія перенесла військові навчання біля берегів Ірландії через протести рибалок

Росія перенесла військові навчання біля берегів Ірландії через протести рибалок

Київ • УНН

 • 38730 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Після протестів ірландських рибалок Москва вирішила перенести військово-морські навчання за межі економічної зони Ірландії. Про це повідомляє посольство Росії в Ірландії, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу ухвалив таке рішення "у відповідь на запити ірландського уряду, а також Організації виробників риби на Півдні та Заході Ірландії". Рішення Шойгу характеризується у повідомленні як "жест доброї волі".

Міністр закордонних справ та оборони Ірландії Саймон Ковні привітав рішення Росії перенести зону навчань за межі ірландської виключної економічної зони.

"Цього тижня я написав своєму колегі, міністру оборони Росії, попросивши його переглянути питання про проведення військово-морських навчань біля ірландських берегів. Сьогодні ввечері я отримав листа, який підтверджує, що російські навчання будуть перенесені за межі ВЕЗ Ірландії. Я вітаю цю відповідь", - написав Ковні у своєму Twitter.

Доповнення

Район, де ВМФ Росії мав намір провести маневри, знаходиться у міжнародних водах, але в межах 200-мильної виключної економічної зони Ірландії. Рішення РФ обурило місцевих рибалок, які пригрозили зірвати навчання та запровадити траулери до району проведення маневрів. Рибалки побоювалися, що стрілянини можуть негативно вплинути на рибні запаси в регіоні.
У зв'язку з цим із рибалками 27 січня зустрівся посол РФ у Дубліні Юрій Філатов. Тоді повідомлялося, що сторони досягли компромісу щодо проведення ВМФ Росії навчань в Атлантиці у винятковій економічній зоні Ірландії.

Уряд Ірландії раніше оголосив російські навчання небажаними та закликав морські судна не наближатися до району стрільб.
"Російська Федерація повідомила, що навчання передбачають використання артилерії та запуск ракет", - йдеться у повідомленні уряду у Дубліні.

Ексміністр сільського та морського господарства Майкл Крід звинуватив Москву у провокації, угледівши у планах Росії зв'язок із конфліктом навколо України. Росія вперше проводить військові навчання у цьому регіоні.

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