Вийшла на пікет, загорнувшись в прапор України: на Красній площі у москві затримали жінку

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"На Красній площі в москві затримали Олену Кожевникову, яка вийшла в пікет, загорнувшись в український прапор", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Дівчину відвезли у відділ поліції по району Китай-город.

Додамо

Наразі відомо, що затриману на Красній площі Олену Кожевникову відпустили з відділу поліції з протоколами за статтями про дискредитацію російської армії та порушення правил проведення публічного заходу.