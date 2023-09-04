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Вийшла на пікет, загорнувшись в прапор України: на Красній площі у москві затримали жінку

Київ • УНН

 • 581478 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. У москві на Красній площі затримали жіку, яка вийшла на пікет, загорнувшись в прапор України, передає УНН із посиланням на ОВД-Инфо.

Цитата

"На Красній площі в москві затримали Олену Кожевникову, яка вийшла в пікет, загорнувшись в український прапор", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Дівчину відвезли у відділ поліції по району Китай-город.

Додамо

Наразі відомо, що затриману на Красній площі Олену Кожевникову відпустили з відділу поліції з протоколами за статтями про дискредитацію російської армії та порушення правил проведення публічного заходу.

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